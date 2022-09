Nel momento di massimo sconforto della Nazionale italiana arrivano anche belle notizie. Il primo posto nel girone di Nations League è una di queste, così comeLa numero 10 sulle spalle non gli è pesata ed è risultato decisivo nelle ultime due sfide contro Inghilterra e Ungheria con le due reti messe a segno. Adesso se lo gode anche e soprattutto Luciano Spalletti che ritrova un calciatore ancor più motivato e pronto a fare la differenza con il Napoli.- Il primissimo impatto con la maglia partenopea non è stato dei migliori per Raspadori. L'attaccante ex Sassuolo è apparso molto in ombra all'esordio da titolare contro il Lecce. Poi però la crescita è stata graduale, in quattro giorni tra campionato e Champions ha segnato due reti pesanti contro lo Spezia (gol vittoria) e i Rangers. Tutto questoche contro il Liverpool è stato costretto a fermarsi,e possibilità di mettersi in mostra proprio a- Tre partite fin qui in cui non si è sentita affatto l'assenza di Osimhen, con il Napoli che è riuscito a trovare tre vittorie e la coppia Raspadori-Simeone è stata protagonista. Anche per questo motivo. Con una consapevolezza in più da parte di Spalletti: giocando ogni tre giorni e con un Raspadori in formato super in Nazionale (più Simeone con il suo contributo) sarà più facile decidere di far rifiatare l'attaccante ex Lille con maggior tranquillità.