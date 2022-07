Mertens dice addio al Napoli e non giocherà più in Serie A. L'attaccante belga non vuole prendere in considerazione qualche offerta italiana, anche di un certo rilievo, per evitare di ritrovarsi avversario del Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al tempo stesso ha rifiutato offerte da Qatar e Arabia Saudita perché il suo obiettivo è giocare un buon Mondiale, dunque sta valutando qualche offerta europea, che come progetto tecnico gli consenta di avere gli spazi giusti per giocare e tenersi in forma.