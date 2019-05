Sembrava essere arrivata al suo capitolo finale la storia d'amore tra Dries Mertens e il Napoli. Tante panchine e pochi gol nella prima metà di stagione del belga, che con la scelta di Carlo Ancelotti di accantonare il sarriano 4-3-3 per passare al 4-4-2 ha pagato l'ottimo avvio di Insigne e Milik. Un rendimento sceso in campo, mentre fuori dal rettangolo verde continuavano ad arrivare apprezzamenti dalla Super League cinese, senza che il club del presidente De Laurentiis mostrasse l'intenzione di rinnovare quel contratto in scadenza 2020.



ORA IL RINNOVO - Il girone di ritorno, però, ha segnato un vero e proprio capovolgimento per la stagione di Ciro, come ormai lo chiamano tutti a Napoli. Complici i problemi, fisici e ambientali, di Insigne, Mertens è riuscito a trovare quella continuità che prima gli era mancata. E, con la continuità, sono tornati anche i gol: ben sei quelli segnati nelle ultime otto presenze. Numeri che hanno convinto Ancelotti e la società a puntare sul folletto belga anche per il futuro, tanto che - come riporta La Gazzetta dello Sport - dopo l'ultima di campionato, contro il Bologna, Mertens si vedrà con il ds azzurro Cristiano Giuntoli, pronto a rinnovargli in contratto con un ingaggio da 4,5 milioni di euro.



ASSALTO AD HAMSIK - Un prolungamento che darà la possibilità a Mertens di entrare ancora di più nella storia del Napoli. Per ora il classe '87 è arrivato a 107 gol tra tutte le competizioni con la maglia azzurra. In caso di rete questa sera, contro l'Inter, salirebbe sul podio dei marcatori, raggiungendo a 108 ​Attila Sallustro e davanti a sé troverebbe soltanto Maradona (115) e Hamsik (123), con la prospettiva di superare anche il suo ex capitano ed ex compagno già l'anno prossimo.