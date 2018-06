Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro: "In Italia non potrei mai vestire un'altra maglia. Io sto benissimo dove sono, ma nel mercato e nel calcio mai dire mai, se qualcuno dovesse pagare la clausola. Certezze assolute, al momento, non ce ne sono. Ricordo che per me si parlò dell'Inter quando c'era Mancini, ma non fui mai realmente vicino. Non potrei mai giocare per un'altra squadra italiana, in Italia c'è solo il Napoli".