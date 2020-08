Dopo una sola stagione è arrivato già il verdetto: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus. In seguito alla eliminazione dalla Champions, l'ex tecnico del Napoli è stato esonerato dal club bianconero.



Secondo quanto rivelato da Il Mattino alcuni calciatori del Napoli, che hanno mantenuto il rapporto con lui, gli hanno inviato un messaggio per dargli sostegno in seguito alla sconfitta contro il Lione (quando già si vociferava di un possibile esonero). La risposta da parte di Sarri, però, non è arrivata.