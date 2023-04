All'improvviso una notifica, Whatsapp: "E' fatta per Giuntoli alla Juve". Boom. Calma, guai a farsi prendere dall'istinto. In questi casi andarci con i piedi di piombo è un imperativo. Verificare, sempre e comunque. Le dita vanno veloce sulla tastiera del telefono: messaggi, chiamate, confronti per approfondire questa voce. I bianconeri intanto sono in piena rivoluzione e un possibile arrivo del ds del Napoli non è così impossibile. Anzi.... Di più: se escludiamo qualche profilo, è uno dei 3 candidati principali.- Nella testa rimbalza sempre quel messaggio: "E' fatta per Giuntoli alla Juve". Come un tarlo. Roba da rimanere incantati con la testa che viaggia per conto suo tra ragionamenti e ipotesi. E via, altre telefonate e messaggi.. E se avesse ragione chi ha scritto quel messaggio Whatsapp? Qualche contatto tra le parti c'è stato per davvero.- Giuntoli con il Napoliper separarsi con un anno d'anticipo. Per ora la priorità del dirigente è conquistare lo scudetto con il Napoli, perché dietro a questo trionfo c'è anche la sua firma con un mercato da applausi. Poi si concentrerà sul suo futuro. Che intanto, però, si tinge sempre più di giallo.