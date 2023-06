Ha anticipato tutti Leo Messi qualche giorno fa e, prima che il mercato entrasse nel vivo, se n’è tirato fuori. Giocherà nell’Inter Miami, dopo aver rifiutato le proposte dall’Arabia Saudita e il romantico ritorno al Barcellona. Mentre circolano le voci sulla sua prima gara ufficiale in Florida, l’ex Psg sta organizzando la sua nuova avventura americana insieme alla compagna di una vita, Antonella. Leo ha scelto di vivere in una suite da 9 milioni di euro nella sfarzosissima Porsche Design Tower di Sunny Isles Beach.



CHE CASA! - Vista oceano, accesso esclusivo alla spiaggia, il suo appartamento dispone di tutti i comfort, compreso un ascensore per auto che ti permette di parcheggiare direttamente in casa. La torre ha infatti tre ascensori per auto che consentono ai residenti di posteggiare i propri veicoli sullo stesso piano dell’appartamento attraverso dei montacarichi. La nuova casa di Messi ha una superficie di 511 metri quadrati, disposti su cinque stanze con bagno e pareti a finestra con vista sull'oceano. Il palazzo dispone di palestra, spa e uno chef per la famiglia, senza dimenticare la piscina condominiale e quella privata.



A MIAMI - Inaugurato nel 2017, il Porsche Design Tower di Sunny Isles Beach dove si stabilrà Messi è distante solo 25 minuti di auto dall'Inter Miami Stadium, dove invece giocherà. Leo aveva acquistato questa suite nel 2021, un preambolo per quella che poi è diventata la sua nuova vita. Ecco le foto della stupenda casa dell'argentino.