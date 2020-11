Alla vigilia della sfida di domani contro il Tottenham, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche di Leo Messi: "Leo è un giocatore del Barça. Se mi chiede un mio pensiero come persona al quale questo club ha dato tutto, speriamo resti al Barcellona. Mi piacerebbe che si ritirasse lì, l'ho detto mille volte. Non so cosa passi per la sua testa, per il mercato estivo manca ancora molto tempo".