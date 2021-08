Una notizia sorprendente, che accende l'estate di calciomercato: Lionel Messi è a un passo dall'addio dal Barcellona. La trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto lo scorso 30 giugno, è saltata, secondo quanto scrive Marca "è quasi impossibile rivederlo con la maglia blaugrana". Radio Catalunya, molto vicini agli affari culé, ha fatto sapere che i capitani della squadra (Piqué, Busquets e Jordi Alba) sono già stati informati, Messi, al quale non piace la squadra costruita da Laporta (voleva l'arrivo di Romero dell'Atalanta, finito al Tottenham), non rinnoverà, "la situazione è irreversibile". Tanto che il club sta studiando il modo migliore per comunicarlo a stampa e tifosi.



NO AL TAGLIO - Una scelta che ha ragioni economiche: senza il rinnovo di Messi Laporta risolverebbe buona parte dei problemi e darebbe respiro ai conti, messi a dura prova dalla scellerata gestione Bartomeu e dalla pandemia. Anche se rivoluzionerebbe la squadra per come è sempre stata intesa. Nell'incontro odierno con il padre-agente Jorge Messi il Barcellona, messo alle strette dalla Liga, che ha imposto un tetto salariale costringendo il club a ridurre il monte ingaggi, avrebbe chiesto un ulteriore taglio dello stipendio, già ridotto del 50%, una proposta respinta al mittente. Che ha fatto andare su tutte le furie Messi e ha portato alla rottura.