È stato il tormentone del calciomercato estivo e promette di diventarlo anche per la sessione invernale. Il caso Messi-Barcellona torna in primo piano dopo la mancata convocazione dell’argentino per la trasferta di Champions con la Dinamo Kiev: per il club un semplice turnover, ma per i bookmaker un indizio pesante sulla frattura mai sanata tra il numero 10 e la società. Nemmeno le dimissioni del presidente Bartomeu sono bastate a calmare le acque, visto che per la prossima finestra di mercato il Manchester City è di nuovo in agguato: i Citizens, pronti a follie già ad agosto, puntano a un contratto decennale e, come riporta Agipronews, nelle quote il sì a Guardiola si gioca a 2,50. Non solo, visto che in lista tornano anche Psg e Inter (entrambe a 10,00), pure sotto i riflettori nei mesi scorsi. Al momento, comunque, tiene duro il fronte blaugrana, con il Barça ancora in testa a 1,50.