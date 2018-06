Lionel Messi chiama Antoine Griezmann al Barcellona. Intervistato da Sport, il numero 10 blaugrana dichiara: "Non so se il suo acquisto sia prioritario per il club, ma per conquistare ciò che vogliamo, che è la Champions, bisogna avere i giocatori migliori. E lui è tra questi".



Messi parla ancora della Champions: "Negli ultimi tre anni siamo sempre usciti ai quarti e questo non può succedere, men che meno nel modo in cui siamo usciti con la Roma".