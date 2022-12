Messi come Maradona, in campo ma anche fuori, o meglio dopo il triplice fischio che lo ha incoronato campione del mondo con la sua Argentina a Qatar 2022. C'è una foto che sta diventando virale che fa seguito al trionfo e alla coppa alzata al cielo e che ha riportato immediatamente alla memoria quella di Diego dopo la vittoria dei Mondiali dell'86. Messi è infatti portato in trionfo, in spalla ad un compagno, mentre tiene in aria la Coppa del Mondo. Due foto iconiche che portano i due nella storia del calcio.