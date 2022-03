Lionel Messi crea il suo hambruger. Lo ha presentato la catena Hard Rock Café per celebrare i cinquant’anni di attività: dal primo marzo sarà disponibile il Messi Burger e in Italia è già disponibile nei locali di Venezia, Firenze e Roma. L’iniziativa nasce dall'accordo tra il famoso brand e il fuoriclasse argentino: il nuovo Ambassador per celebrarlo ha rivisitato il Legendary Steak Burger, seguendo la "ricetta" dell'attaccante del Paris Saint-Germain.



LA RICETTA - Il panino è realizzato con ben dieci componenti: due hamburger ottenuti da carne selezionata pressati e serviti ben cotti, provolone fuso, chorizo speziato, cipolla rossa caramellata, salsa piccante e affumicata, lattuga romana, una fetta di pomodoro maturo e due fette di pane. Il piatto viene servito con un mini-Pallone d'Oro posto in cima.