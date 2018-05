In una lunga intervista a TyC Sports, Leo Messi si racconta a tutto tondo. Il campione del Barcellona fresco vincitore della Liga e protagonista con la sua Argentina racconta le sensazioni sul Mondiale: "Vogliamo superare la barriera della paura, realizzare il nostro sogno. Se non vinciamo? Beh, se non vinciamo la Coppa del Mondo continierò comunque a giocare nell'Argentina. Tirarmi indietro sarebbe una brutta immagine per i più piccoli".



Il Barcellona invece rimane nel suo futuro: "Non mi vedo lontano da qui. Dove andrei per stare meglio? Il Barça è il top club al mondo, la miglior città, i miei figli stanno da Dio. Non cambio aria. La verità è che pensi ad altri campionati, vedi la Premier... però sarebbe molto difficile per me pensare di lasciare Barcellona".



Messi chiude poi al Manchester City: "Non mi vedo al City, non ci vado... se giocherò con Aguero è perché Sergio verrà al Barça". E la Champions di quest'anno rimane un dolore forte: "Uscire così contro la Roma è stato un cagadòn, un disastro. Ci siamo rilassati, abbiamo buttato all'aria il vantaggio che avevamo. Il Real Madrid? In Europa ha qualcosa di speciale, vincono anche quando giocano male. Noi invece dobbiamo sempre essere molto superiori all'avversario per andare avanti. Ma mi stimola vederli vincere, non competo solo con Ronaldo: voglio vincere tutto ogni anno, Champions e Liga. Vederli vincere mi carica". Chiosa finale su Higuain: "Lui come Otamendi e Aguero è un giocatore fondamentale per l'Argentina".