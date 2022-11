La arenga completa de Lionel en el Maracaná.



"Non esiste la casualità: questa Coppa si doveva giocare in Argentina, Dio l'ha spostata per farcela alzare al Maracana".non aveva dubbi prima della finale, l'Argentina avrebbe vinto la Copa America. E' diventato virale il video del discorso della Pulce prima della finale vinta contro i padroni di casa del Brasile, anticipazione del documentario "Sean eternos: campeones de América" che uscirà domani (3 novembre) su Netflix.BRIVIDI - La Coppa avrebbe dovuto giocarsi in Argentina, ma all'ultimo momento fu spostata in Brasile a causa dei problemi legati al Covid. Uno spostamento non casuale, come si evince nell'arringa da brividi del numero 10 della Seleccion di cui riportiamo alcuni estratti: "Sappiamo già cos'è l'Argentina, sappiamo già cos'è il Brasile, oggi non voglio dire niente di tutto questo. Oggi voglio ringraziarvi ragazzi per questi 45 giorni, un gruppo spettacolare è stato messo insieme. Un gruppo bellissimo e mi sono divertito molto. Quarantacinque giorni in cui non ci siamo lamentati del viaggio, del cibo, degli hotel in campo, di niente"."Quarantacinque giorni senza vedere la nostra famiglia. Dibu era un padre e non poteva vedere sua figlia, non poteva farla alzare, proprio come Chino. Siamo solo ad un passo e sta a noi vincere questa Coppa. Usciremo e vinceremo per portarlo con le nostre famiglie, gli amici, le persone che ci hanno sempre sostenuto. 45 giorni senza i nostri ragazzi di famiglia. Avevamo un obiettivo e siamo a un passo dal raggiungerlo. Sai cosa? Questa Coppa doveva essere giocata in Argentina"."Questa coppa doveva essere giocata in Argentina e Dio l'ha portata qui, in modo che la solleviamo nel Maracana. Per renderla più bella per tutti, quindi usciamo fiduciosi e sereni che la porteremo a casa".