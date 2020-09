. E' in questo clima di aperto conflitto che ci si avvicina a un altro dei possibili momenti di svolta per la telenovela di mercato dell'estate, una delle più importanti nella storia recente del calcio. A ulteriore conferma,, col club blaugrana che potrebbe ora adottare delle sanzioni disciplinari nei confronti del suo capitano.- Il contratto collettivo stipulato dalla Liga e dall'Assocalciatori spagnola prevede che,Messi si è già rifiutato di presenziare all'appuntamento di domenica, per sottoporsi col resto della squadra ai tamponi per il Covid-19, e alla prima seduta dell'era Koeman, fissata per il pomeriggio di ieri.nei suoi confronti. Secondo quanto riporta Marca,- Nessuna comunicazione ufficiale in tal senso è arrivata al momento dai vertici societari, che continuano ad alzare le barricate di fronte alla prospettiva di perdere il campione argentino in questa finestra di mercato.che la Liga ha ribadito essere ancora valida., intenzionati al contrario ad affondare il colpo soltanto nel caso in cui la Pulce si svincolasse.- Considerando l'ingaggio faraonico percepito da Messi,- reduce peraltro da un periodo di vacanza trascorso proprio a Barcellona - che, a maggior ragione dopo essere stato riammesso in Champions League dal Tas di Losanna,(da Eric Garcia a Bernardo Silva passando per Gabriel Jesus). E' in questo clima di incertezza misto a tensione che si appresta ad andare in scena un incontro che può essere decisivo per il futuro di Leo Messi. Secondo TycSports,per raggiungere la Catalunya: il futuro dell'asso argentino potrebbe risolversi nelle prossime ore.