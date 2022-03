Nelle Marche, in provincia, di Macerata, c'è un paesino di 12mila abitanti, San Severino Marche, che da oggi ha un cittadino speciale. Si tratta di Leo Messi, al quale verrà conferita la cittadinanza onoraria come fa sapere l'Ansa. Il motivo? La famiglia dell'attaccante del Psg ha origini italiane: il trisavolo di Leo, Angelo Messi, emigrò a Recanati (Macerata) nel 1883. Tre anni fa, al giocatore arrivò addirittura la tessera elettorale per votare alle amministrative. La nonna materna di Messi invece sarebbe stata proprio di San Severino Marche, come conferma anche il sociologo Fiorenzo Santini: "Il padre di Leo mi chiese di risalire alle origini della moglie, ma il cognome Cuccittini in Italia non esiste. Ma pensai che il nome avrebbe potuto essere registrato male all'arrivo all'estero, e così fu: il nome originario della famiglia Cuccittini era Coccettini, una famiglia che proveniva proprio da San Severino Marche".