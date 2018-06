Da quasi quindici anni - cioè da quando si è affacciato nel grande calcio - siamo convinti che Messi sia inavvicinabile da qualsiasi calciatore moderno: nessuno ha i suoi piedi, la sua tecnica, la sua capacità d’essere tutt’uno con il pallone; nessuno è mai stato più simile a Maradona di lui. Eppure da qualche anno a questa parte Cristiano Ronaldo sta facendo meglio di Leo. Per continuità, efficacia, capacità di essere decisivo, anche spettacolarità, il portoghese è certamente il campione che sposta di più gli equilibri di una partita e di un campionato. Non a caso ha conquistato - senza troppi dubbi - gli ultimi due palloni d’oro e quattro degli ultimi cinque.

Cristiano Ronaldo, prima di essere uno straordinario calciatore, è un atleta impareggiabile. Cura il fisico e i dettagli, è maniacale nella gestione del corpo e della testa (avete visto come ha preparato la punizione del 3-3 alla Spagna?), ha una cattiveria agonistica e una competitività spaventose. Il fatto stesso che voglia guadagnare più di Messi e Neymar non crediamo sia una questione di avidità, quanto di voglia d’essere primo in tutto: se loro prendono più soldi di me significa che sono migliori, invece il numero uno sono io.

E’ con la mente che Cristiano Ronaldo sta piegando la classe inarrivabile di Messi: si sta ritagliando uno spazio tra i più grandi di sempre senza essere un calciatore superiore a Maradona, Pelé, Cruyff o Zidane. Per questo da un certo punto di vista lo apprezziamo particolarmente: perché sta andando oltre i propri limiti e oltre uomini dotati di qualità tecniche differenti e più elevate.

Cristiano Ronaldo non sarà mai un calciatore superiore a Messi, ma è più forte di lui. E, se dovessimo sceglierne uno per la nostra squadra, prenderemmo il portoghese. La mente batte la classe.



