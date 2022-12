È stata una premiazione a dir poco originale quella di cui è stato protagonista stasera Lionel Messi dopo il successo dell'Argentina al Mondiale in Qatar. La Pulce, poco prima di alzare al cielo la Coppa del Mondo assieme ai compagni, è stato fermato dall’emiro Al Thani, il quale lo ha invitato ad indossare una sorta di mantello. Chiamasi galabeya, un vestito aperto davanti tipico della tradizione dei paesi arabi. Un dettaglio non passato inosservato agli occhi di coloro che erano davanti schermo: ai più è apparsa come una vera e propria ‘incoronazione’ per il fantasista, riuscito finalmente a vincere un Mondiale come Diego Armando Maradona.