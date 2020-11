L'acquisto di Cristiano Ronaldo ha avuto indubbiamente un impatto significativo nell'aumento del valore del brand Juventus a livello internazionale e nell'incremento delle vendite delle maglie bianconere in giro per il pianeta. Uno dei mercati più importanti è quello degli Stati Uniti, dove oltre all'asso portoghese spopolano - oltre all'asso portoghese - i "soliti" Messi e Mbappé, insieme all'idolo di casa Pulisic e a Rashford del Manchester United.



E provando ad analizzare la situazione stato per stato, la vera sorpresa, evidenziata dall'analisi del portale Soccer.com, arriva dal South Dakota, dove la divisa più venduta è sì quella di un giocatore della Juve, ma quella di Leonardo Bonucci! Per quanto riguarda la situazione complessiva, Messi e Pulisic guidano con preferenze in 19 stati americani, mentre Cristiano Ronaldo è fermo solo a 6.





Which player is #1 in your state? pic.twitter.com/SanZQCRlAJ — SOCCER.COM (@soccerdotcom) November 27, 2020