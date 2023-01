Novak Djokovic come Leo Messi. Il serbo, grande fan del calcio e tifosissimo del Milan, ha voluto imitare una delle scene già più iconiche degli scorsi Mondiali. In compagnia dell'argentino Diego Schwartzman, ha riprodotto il momento in cui, nel post partita di Olanda-Argentina, la Pulga aveva guardato in cagnesco l'attaccante avversario Weghorst apostrofandolo con il termine ormai diventato famoso.



Ecco il VIDEO della scena e la nuova versione di "Que miras, bobo?", pubblicata dai due su Instagram.