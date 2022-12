Nemmeno il tempo di smaltire la sbornia per il trionfo ai Mondiali che Lionel Messi ha preso la decisione in merito al suo futuro. La Pulce, in scadenza col Psg il prossimo 30 giugno, ha ragiunto un accordo verbale per proseguire la sua avventura a Parigi iniziata un anno e mezzo fa. Il prolungamento del contratto dovrebbe essere di un anno con opzione per un’altra stagione.



IL VERTICE - Nonostante le voci provenienti dalla Spagna che riferivano di un Barcellona pronto a riprendersi il neo Campione del Mondo, i fatti sono andati diversamente. Sul tavolo del 35enne dell’argentino infatti, non c’è stata alcuna altra offerta al di fuori di quella dei parigini. Che hanno chiuso l’accordo di massima, svela il quotidiano spangolo Sport, nel corso di un summit andato in scena proprio in Qatar tra Jorge Messi, padre e agente di Lionel, e Nasser Al Khelaifi, numero uno del Psg. In quel di Doha sono stati definiti tutti gli aspetti di una trattativa intavolata tre mesi fa: il classe 1987 è pronto a firmare un rinnovo annuale con opzione per un’altra stagione. L'accordo dovrebbe essere ratificato dopo il ritorno del numero 10 dell'Albiceleste dalle vacanze. E con i transalpini Messi cercherà di alzare pure la Champions League che gli manca dal 2015, ossia dai tempi di Barcellona.