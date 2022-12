Nel momento più iconico dei Mondiali appena terminati, quello in cui Lionel Messi solleva la coppa, a rubare la scena è stato lo strano abito che il giocatore del Psg ha indossato. Il bisht è diventato argomento di discussione in tutto il mondo. Ora a Esquire Middle East Arabic hanno parlato i sarti che l’hanno realizzato, svelandone tutti i segreti.



Quello che ha indossato Messi è costato ‘solo’ 2.000 dollari e, come riportato anche da Arabian Business, per la finale ne erano stati preparati due, uno lungo e uno più corto con taglie diverse, per l’argentino e per il capitano della Francia, Hugo Lloris. Il bisht è un abito tradizionale usato per le cerimonie ed è stato voluto da Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’Emiro del Qatar in persona. È stato lui stesso a conferire l’incarico di realizzarlo al sarto Muhammad Abdullah Al-Salem. Il prodotto è stato realizzato completamente a mano attraverso 7 differenti passaggi prima di essere consegnato all’Emiro.



“Quando ci è stato commissionato non sapevamo che sarebbe andato poi ai campioni del mondo. Vederla addosso a Messi è stata una grande sorpresa e un grande orgoglio sapere che il nostro negozio di sartoria era stato scelto da Al Thani. Quando ci hanno chiesto di produrlo ci hanno dato anche dei requisiti da rispettare: doveva essere leggero e trasparente. Abbiamo capito solo dopo che era per far vedere la maglia della squadra vincitrice”.