Cala il gelo tra Messi e il Barcellona. L'attaccante argentino è in scadenza di contratto a giugno e, come si legge sul Corriere dello Sport, a fine stagione può svincolarsi a parametro zero per raggiungere Guardiola al Manchester City. In Inghilterra ci sono giornali sicuri del fatto che il club gli offrirà un ultimo giro di giostra lungo 10 anni con un contratto spendibile nelle diverse società del gruppo: il New York City negli Stati Uniti, il Melbourne City in Australia e/o gli Yokohama Marinos in Giappone.