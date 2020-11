Secondo il Sun a gennaio il Mannchester City tornerà alla carica per Lionel Messi, dopo aver accarezzato il sogno di ingaggiare l'argentino durante l'estate. In scadenza di contratto a giugno 2021, il numero 10 del Barcellona a gennaio potrebbe provare di nuovo a liberarsi, questa volta con maggiori probabilità di successo. Per l'Inter, invece, i giochi al momento sembrano chiusi, considerate anche le recenti parole dell'ad Beppe Marotta sulla crisi economica del calcio, che "rischia il default".