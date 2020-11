Gianluca Zambrotta, ex terzino diha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, occasione in cui si è soffermato anche sul ciclo bianconero iniziato da- “Deve esserci l’assoluta disponibilità da parte del calciatore. Ipotizzo: se fai la punta e non vuoi saperne di arretrare come mezzala, diventa dura adattarsi. Se poi ci riesci, beh... per un allenatore è tanta roba averne uno così, perché può cambiare il volto alla squadra in qualsiasi momento. Di contro, invece, c’è il rischio di non riuscire a specializzarti, magari diventando uno dei tanti”– “I nostri percorsi sono veramente simili. Lui nasce “alla Camoranesi”: è un’ala top nell’uno contro uno che, però, può migliorare a livello realizzativo e negli assist. Oggi gioca basso nel 4-4-2 della Juventus e diventa un esterno puro in fase offensiva con i tre che restano. Juan mi piace: è duttile, si sta rivelando determinante”– “In campo è stato un fuoriclasse, il migliore al mondo con Xavi e Iniesta: non mi sorprende vederlo in panchina. E aggiungo: non è un caso che campioni come Guardiola e Ancelotti siano stati dei centrocampisti fortissimi: li chiamerei “calciatori pensanti”, come Andrea”– “Le attenuanti ci sono: come la preparazione, periodo fondamentale quando si cambia così tanto, in pratica assente. E non dimentico gli infortuni: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Dybala... Pirlo non ha mai lavorato con la rosa al completo. E arrivare dove si vince lo scudetto da nove anni non è facile: come minimo gli avranno chiesto il decimo, ma servirà tempo. Non vedremo una sola Juve, ma tante e diverse. Io sono fiducioso”.– “Federico ha dimostrato già a Firenze, non in un club qualsiasi: sa cosa vuol dire, per esempio, puntare all’Europa. Sta crescendo e oggi ha una chance unica: nella conclusione mi ricorda il padre, inoltre ha una forte personalità. Su Dejan, invece, zero dubbi: quei 44 milioni di euro (9 di bonus, ndr) sono stati spesi benissimo. Ha carattere, gioca in più posizioni, segna... È un acquisto super”– “Ha avuto dei problemi fisici che l’hanno frenato. La Nazionale fa sempre bene, soprattutto in questo momento storico: il gol contro l’Estonia gli darà fiducia in ottica Juventus. E una volta ritrovata la condizione sarà utilissimo per Pirlo”– “Anche per lui la sfortuna ha inciso, ma nessuno può discuterne il valore: se gambe e testa vanno, è decisivo. Poi certo, indossa un numero pesante: il 10 è stato di Platini, Baggio e Del Piero. È normale che il tifoso si aspetti tantissimo. In ogni caso, punto su Paulo. E magari l’eventuale stretta di mano per il contratto avrà un effetto positivo sulle sue prestazioni”– “Ha raggiunto Puskas con 746 reti nella storia dei migliori bomber. Nessuno può dubitare della sua grandezza, ma anche per una questione affettiva scelgo Messi: abbiamo condiviso due anni al Barça, quando stava esplodendo. Vederlo nel quotidiano era straordinario”– “Allo stato attuale, il Milan sembra avere qualcosa in più: dopo il lockdown è stato quasi perfetto, la rosa è giovane è c’è un entusiasmo particolare, ma il campionato è ancora lunghissimo. Sulla carta Juve e Inter sono più attrezzate, ma non posso dimenticare il Napoli”– “Grande Mancio: sta scalando il ranking, è tra i migliori c.t. come percentuale di vittorie e ama lanciare i giovani. Tutti si sentono al centro del progetto, chiunque risponde quando va in campo: il gruppo sta facendo la differenza. Come il nostro nel 2006, in Germania...”.