Marco, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell’, parla a Gr Parlamento, commentando così la possibilità di vedere Lionelin nerazzurro:. Il numero 10 del Barcellona, primo in Liga, sta trattando da tempo il rinnovo di contratto con il club blaugrana, nonostante i rapporti con la dirigenza non siano più belli come un tempo., nelle scorse settimane, aveva parlato di un rinnovo "non semplice", come sempre succede quando si parla di grandi giocatori, com'è Lionel Messi. Ma i catalani vogliono portare la nuova scadenza al 2023 (ora termina nel 2021) per evitare rumors di mercato insistenti nei prossimi mesi. Inoltre, il giocatore non ha intenzione di attivare la clausola per lasciare il club in estate, e questo lo ha già comunicato alla dirigenza catalana . Quindi, il Barça è al lavoro per blindare la sua stella. E l'Inter sogna.