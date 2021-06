Questa sera l’Argentina di Messi farà il suo esordio in Coppa America contro il Cile. Il numero 10 argentino ha parlato ai microfoni di ESPN della difficile situazione sanitaria che sta affrontando il continente sudamericano. “Ci preoccupa perché è un rischio per tutti quello di prendere il Covid. Noi cerchiamo di essere prudenti ma non è facile. Sono cose che capitano e a volte non dipendono nemmeno da noi” – ha spiegato la pulga.