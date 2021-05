Dalle pagine di Olè si può leggere una bella intervista di Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona parla della sua collezione di magliette e spiega come sia dispiaciuto di non averne in particolare due tra i suoi cimeli.



«Mi dispiace di non aver chiesto prima le maglie ai giocatori con cui ho giocato in passato nella mia carriera. Ronaldo (il Fenomeno che ha incontrato nel 2015 in Liga durante El Clasico) e Roberto Carlos, per esempio. Dico che oggi mi piacerebbe avere quelle maglie. La verità è che ho iniziato a pensare alle magliette quando già ero più grande. Prima non ci facevo attenzione. Mio fratello, in Argentina, ha conservato diversi cimeli. I giocatori di oggi ce li ho tutti lì, ne mancherà giusto qualcuno».