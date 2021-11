Intervistato da Marca Leo Messi ha parlato del suo presente al PSG e del suo passato al Barcellona. Queste le parole del giocatore: "​Adesso sto molto bene a Parigi, mi sono adattato alla nuova vista anche se ci è voluto un po' di tempo. Pensavo che sarebbe stato difficile, soprattutto per i bambini, invece sono stati i più veloci ad adattarsi e abituarsi. Tutto questo mi ha dato grande serenità. ​Il Barcellona? Ormai è acqua passata. Mi hanno detto che non avrebbero potuto rinnovarmi il contratto e che non sarei potuto restare. Non dobbiamo cercare colpevoli. In futuro di nuovo al Barça? Ho sempre detto che prima o poi tornerò a Barcellona, è casa mia. E se posso aiutare il club, perché no?".