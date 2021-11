Leo Messi, al centro di polemiche per il poco utilizzo con il Psg, parla dopo il pareggio 0-0 tra Brasile e Argentina: "E' sempre dura giocare contro il Brasile, è stato difficile giocare. E' stato importante proseguire la striscia positiva, non aver perso ed essere ulteriormente cresciuti. Le mie condizioni? Sto bene, altrimenti non avrei giocato. Sono stato fermo un po' e non è semplice giocare una partita con questa intensità al rientro, ma piano piano riprenderò il giusto ritmo e voglio solo finire al meglio l'anno".