Nel corso di un'intervista a L'Equipe, lo scopritore di Leo Messi Rexach ha commentato il momento de La Pulce al Psg: "Il modo in cui sta giocando dimostra che ha già accettato di non essere più il numero uno. Sta giocando più per la squadra, ma c'è bisogno anche dell'umore giusto per giocare. Oggi vuole vincere la sua quinta Champions, non gli interessa fare un gol in più o in meno".