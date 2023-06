L'addio di Lionel Messi al PSG non è stato sicuramente tra i più idilliaci. Arrivato all'ombra della Tour de Eiffel nell'estate del 2021, era stato accolto con estremo entusiasmo dalla tifoseria. Il tridente con Neymar e Mbappé ha fatto sognare sempre più il traguardo della Champions League, obiettivo mai centrato.



SASSOLINI NELLA SCARPA - Il campione del Mondo argentino - che ha scelto di non rinnovare il suo contratto con il PSG e sposare la causa dell'Inter Miami - ha voluto dire la sua, durante un'intervista con Bein Sports, sulle critiche lanciate dai suoi ex tifosi: "All'inizio è stato fantastico, poi le persone hanno iniziato a trattarmi in modo diverso. C'è stata una rottura, con buona parte del pubblico parigino. Sono cose che sono già successe con Neymar e Mbappé, è il loro modo di fare le cose."