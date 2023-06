, occuparsi di, trattare con attenzione qualcosa. Nel nostro caso, entrambe le accezioni sono corrette: in questo speciale che vi proponiamo in sei giorni,“Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione” cantavano giusto una quindicina di anni fa esatti i Sonohra, vincitori dell’edizione di Sanremo del 2008 nella sezione giovani. “L’amore”, il titolo della traccia.Ma se l’allora giovane duo intraprendeva un percorso senza meta né destinazione, il nostro viaggio, invece, ci porterà verso una precisa direzione., dopo aver visionato il modello francese di Clairefontaine ( QUI ) e quello inglese ( QUI ),– Questa volta, prima di cominciare la disanima del centro federale spagnolo, non facciamo un passo indietro ma uno in avanti. Un flashback per noi, ma un flashforward dal punto di vista della cronologica narrazione di questa avventura.– nel 1964 in finale contro l’URSS – ed aveva centrato, al massimo, i quarti di finale dei Mondiali., completando un quadriennio di assoluto dominio internazionale. La generazione d’oro del calcio spagnolo. L’ultima grande epoca prima della crisi di risultati vissuta nell’ultimo decennio, con una sola qualificazione oltre gli ottavi (la semifinale di Euro 2020 contro l’Italia) in cinque manifestazioni disputate, senza considerare la Nations League pur vinta pochi giorni or sono.– Dopo decenni di insuccessi in campo intercontinentale,Il tecnico basco, ben consapevole di quanto pochi anni prima si stava creando dall’altra parte dei Pirenei, cominciò ad organizzare il lavoro delle selezioni giovanili spagnole sulla falsariga di quello delle squadre di club. Un metodo che venne poi perfezionato dal suo successore, l’ex difensore del Real Madrid, a cui va dato il merito di aver completato l’opera, avendo portato la Spagna sul tetto del mondo nell’estate del 2010.La gerarchia delle competizioni giovanili è ben definita affinché nessun talento sfugga al radar degli osservatori federali. In ogni regione, infatti, ci sono ben 4 livelli differenti di campionati giovanili per ciascuna categoria di età: ciò vuol dire che, ogni fine settimana, ci sono migliaia di gare su tutto il territorio nazionale, nella quale scendono in campo migliaia di ragazzi, seguiti da un numero altrettanto corposo di osservatori che si occupano della loro formazione., che in ordine decrescente di età sono: juvenil di terzo anno (fino a 19 anni), juvenil (fino a 18 anni), cadete (fino a 16 anni), infantil (fino a 14 anni), alevìn (fino a 12 anni), benjamìn (fino a 10 anni) e pre-benjamìn (fino a 8 anni)., divisi per ruolo, attitudini e capacità. La selezione del talento è quindi un processo di primaria importanza.Per la tattica ci sarà tempo nel percorso di crescita. Ma nell’ottica dell’organizzazione del settore, diventa fondamentale la collaborazione con i club nei quali i talenti crescono. La Federazione, infatti, ha il compito di completare il processo educativo che i ragazzi intraprendono nelle squadre di cui fanno parte. Questo mutuo aiuto con i club permette un’espansione sempre maggiore della filosofia di base dei settori giovanili spagnoli, ovvero il costante miglioramento grazie al superamento di sfide ed ostacoli sempre maggiori.Controllo, scouting e formazione devono essere quindi costantemente ad un livello elevato. Ed è per questo – dando un occhio ai vicini francesi ed al modello di Clairefontaine – cheTorniamo a quel 1995 e ad Inaki Saenz., il complesso sportivo e amministrativo di proprietà della Real Federaciòn Española de Futbol, inaugurato il 12 maggio 2003 dall'allora presidente RFEF Ángel María Villar e dal sindaco di Rozeño Bonifacio de Santiago. Il centro federale si trova, appunto, nel comune di Las Rozas de Madrid, all'interno della comunità della capitale iberica. Basata sull'idea dell'architetto spagnolo Gerardo Ayala, la Ciudad del Fútbol è costruita su un'area di 12 ettari e integra l'edificio della sede della federazione e le sue strutture sportive.(due in erba naturale, con tribune e pista di atletica annessa, uno artificiale e uno misto), un padiglione coperto, residenza per i giocatori, centro medico e un edificio apposito per gli uffici, oltre all'auditorium che, grazie ad una capacità di 380 persone, viene utilizzato per corsi, seminari ed assemblee varie, ed al Museo Nazionale del Calcio, contenente oggetti, fotografie e documenti appartenenti alla storia di questo sport. Ma entriamo più nel dettaglio. Il complesso è destinato a qualsiasi attività che abbia a che fare con il calcio.Di fronte alla sede, è situato uno dei quattro campi, che dispone di una tribuna con una capacità di circa 1.300 persone e erba naturale, oltre a una pista di atletica, utilizzata per i test fisici degli atleti e degli arbtri, otto strade e misure approvate dalla FIFA. Adiacente ad esso, si trova l'unico dei quattro campi in erba sintetica. Affianco ai campi, otto spogliatoi, di cui uno collegato a una sala da massaggi, una palestra adatta anche per la riabilitazione e il recupero (tramite l'idroterapia) ed infine una sala video e una residenza composta da quattro blocchi di dodici camere ciascuno e 45 metri quadrati per stanza. I quattro blocchi sono collegati da una lobby nella parte inferiore, dove i giocatori possono utilizzare servizi come la caffetteria o il ristorante, oltre ad avere le tre sale per il tempo libero che ogni blocco ha.. Si tratta di un edificio di tre piani, dove la maggior parte di essi è destinata agli uffici e alle consultazioni dei vari specialisti.Guidati da Barcellona, Real Madrid, Siviglia, ma anche Atletico Madrid e Villarreal,Ma andiamo a snocciolare qualche dato. Partiamo dalle basi.Non sorprende che quindi, negli ultimi anni, praticamente il 25% dei calciatori presenti nelle rose spagnole sia cresciuto nel vivaio delle rispettive società. La più alta percentuale tra le 5 grandi leghe europee. Giovani talenti che, non solo crescono, ma giocano ad alto livello: un minutaggio (più del 20% del totale dei minuti) sensibilmente più alto rispetto agli altri cinque maggiori tornei. Impiego vantaggioso anche sul lato economico, visto il minor ingaggio solitamente percepito e la possibilità di esportare questo talento al di fuori della stessa Spagna, arricchendo le casse delle società proprietarie dei cartellini. In ultimo – ma non meno fondamentale –. Negli ultimi 10 anni, la media dei debuttanti per ogni squadra si aggira intorno ai 4 calciatori. Esordienti, debuttanti che hanno spazio per scendere in campo e mostrare di che pasta sono fatti. La conclusione che se ne trae?. Ma sarebbe giusto fermarsi ai soli trofei per valutare l'operato della Federcalcio delle Furie Rosse?La risposta è chiaramente no.- riferendosi in realtà al gioco del Barcellona di Guardiola prima che a quello della Roja -Trasferitosi a Barcellona dopo aver vinto tutto con la maglia dell'Ajax, il Pelè bianco, più che da giocatore, lascerà la sua impronta da allenatore, seminando quei principi di gioco tipici del calcio olandese degli anni '70 e costruendo quella mentalità inconfondibile spagnola, marchio di fabbrica del modo di intendere, allenare e giocare a calcio in Spagna. Di fatto,quindi: una ragnatela fitta e continua di passaggi, un gioco quasi ipnotico, condotto con estrema calma, fino al momento in cui l’avversario concederà un'occasione per verticalizzare e finalizzare l'avvolgente manovra.– Se fino ad ora abbiamo evidenziato l'immenso lavoro della Federcalcio spagnola nella creazione e coltivazione di giovani e talentuosi calciatori, è chiaro che vada portato alla luce anche il modello della società blaugrana, basata sul proprio vivaio, la sua cantera.– per snocciolare un dato: sono 32 (anche più dei 28 di Guardiola) i giocatori del vivaio fatti esordire dal profeta del Calcio Totale - il vero rivoluzionario del pensiero della squadra catalana.. Queste sono le chiavi per far crescere un giovane e facilitare il suo ingresso in prima squadra, dove ritroverà gli stessi schemi attuati lungo tutto il suo percorso di formazione. Un lavoro cominciato dall'olandese, glorificato da Pep Guardiola e – dopo alcuni anni di profondo buio - ripreso ora da Xavi., inaugurato nel 1957.grazie al lavoro del presidente Josep Luiz Nunez. Al suo interno, la Masia ospita circa 60 residenti oltre che moltissimi posti letto per le centinaia di giovani talenti che, a partire dai 6 anni, vengono selezionati dai sapienti osservatori catalani e catapultati in un luogo che trasuda storia e tradizione azulgrana. Una volta giunti alla Masia, bisogna imparare in fretta che l’educazione rappresenta una componente primaria. La giornata di un giovane calciatore blaugrana, infatti, inizia la mattina presto con la scuola, prosegue con il riposo dopo pranzo, chiudendosi con la sessione pomeridiana di allenamento e con un paio d’ore di svago nella sale giochi della struttura, dopo cena, prima di dormire. Dopo il pranzo e un po’ di riposo, la giornata prosegue con gli allenamenti.– argentino di nascita ma allevato, sin dalla tenera età, dal sistema calcistico spagnolo.Luis De la Fuente, nuovo allenatore della Spagna dopo l'addio a Luis Enrique, ha guidato le Furie Rosse anche nelle selezioni giovanili in passato. Sembra proprio lui l'uomo giusto per il rilancio.