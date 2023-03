La permanenza di Messi al Psg è tutt'altro che certa. E così emergono nuove voci dalla Spagna in merito al futuro della Pulce. Secondo El Chiringuito un club arabo, precisamente l'Al-Hilal, starebbe pensando di fare un super investimento per ingaggiare l'argentino, il quale avrebbe chiesto la bellezza di 600 milioni di euro. In Arabia Messi troverebbe Cristiano Ronaldo.