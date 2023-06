Una notizia che non stupisce più di tanto dopo un biennio in cui il campione del mondo argentino non è riuscito ad essere l'elemento in grado di fare la differenza sul palcoscenico della Champions League e in cui ha faticato soprattutto ad instaurare un certo feeling con la piazza parigina. Con qualche ora di anticipo rispetto all'ufficialità data dal PSG attraverso i propri canali social,ad ESPN: "Sono estremamente felice di aver potuto rappresentare questo club.".- Messi lascia dunque il PSG esattamente con lo status col quale era arrivato, ossia da parametro zero, e le prossime ore saranno quelle decisive per sciogliere le ultime riserve sul suo prossimo club.(ex compagno di Leo) e da diversi giocatori della formazione blaugrana, madei catalani. Difficoltà che i vertici del Barça - che nel corso della stagione si è alleggerita e si alleggerirà presto di ingaggi molto onerosi come quelli di Piqué, Jordi Alba e Busquets - spera di superare, anche grazie ad alcune cessioni da definire nelle prossime settimane.- Una serie di incastri e di paletti che rischiano di spianare la strada a soluzioni certamente più esotiche e meno romantiche, come quella che conduce ae agli Stati d'Uniti, in un campionato come l'in costante ascesa e che con l'eventuale ingaggio di una leggenda come Messi avrebbe un ritorno in termini di immagine difficile da misurare.e ha mantenuto intatto il suo ottimismo circa la chiusura dell'operazione anche in questi ultimi giorni, quando a prendere corpo è stata soprattutto la suggestione araba.tra cui il ruolo di ambasciatore della candidatura per il Mondiale 2030.- Praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente all'Al-Nassr il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, approdato in Arabia Saudita lo scorso gennaio.Un incontro che ha costituito un incidente diplomatico agli occhi della proprietà qatariota del Paris Saint-Germain (tra i due regni non corrono buoni rapporti a livello politico ed economico) e posto di fatto la parola fine sull'esperienza in Francia di Leo.nella capitale Riyad, quello nel quale arriverà l'annuncio ufficiale da parte dell'Al-Hilal. Questione di giorni e di pazienza, l'attesa sul futuro di Messi sta per finire.