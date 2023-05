Dall'ospedale Virgen de Rocio di Siviglia arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sergio Rico, colpito dal cavallo su cui era in groppa e da un carro trainato da muli a El Rocio. Il portiere del Psg, da poco vincitore della Ligue 1, rimane stabile - in terapia intensiva - nella gravità delle ferite che ha riportato in seguito all'incidente. La polizia ha aperto un fascicolo per capire meglio l'accaduto.