Lionel Messi pronto a tornare in Italia per sfidare un club della Serie A in Champions League. E il 10 del Barcellona, contro i nostri club, ha spesso fatto la differenza. Chiedere al Milan: 8 gare, 8 gol, 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Anche contro la Juventus il trend è positivo: una sola sconfitta, 2 vittorie, 2 pareggi, 2 gol fatti e un assist.



Due gol anche quelli realizzati alla Roma, in 4 gare, mentre soffre, tremendamente, l’Inter: 0 le reti realizzate contro i nerazzurri nei 4 scontri in Champions. Una rete, invece, nei due precedenti contro il Napoli, mentre 0 nel match disputato il 27 settembre 2005 contro l’Udinese. In campo per 70 minuti nella vittoria blaugrana per 4-1, si scatenò Ronaldinho con una tripletta, mentre la Pulce non riuscì a bucare Morgan De Sanctis.