L'Argentina continua a festeggiare il Mondiale vinto in Qatar. Dopo il 2-0 contro Panama di settimana scorsa all'Estadio Monumental di Buenos Aires, la Seleccion del ct Scaloni vince un'altra amichevole. Stavolta per 7-0 contro Curacao all'Estadio Unico Madre de Ciudades a Santiago del Estero.



LEO SHOW - Tanto per cambiare il protagonista è Lionel Messi, autore di una tripletta che gli fa sfondare il tetto dei 100 gol in nazionale maggiore: l'attaccante del PSG (36 anni il prossimo 24 giugno) sale a quota 102 reti in 174 presenze.



GLI 'ITALIANI' - In campo dall'inizio pure Nico Gonzalez (autore del gol del 2-0 e di un assist per Messi) della Fiorentina e Lautaro Martinez dell'Inter, sostituito nella ripresa da Paulo Dybala della Roma, che serve l'assist per il definitivo 7-0 segnato da Montiel. Allo stesso minuto (67') del giallorosso è entrato in campo Angel Di Maria della Juventus, a segno su rigore.



Amichevole:

Argentina-Curacao 7-0

GOL: 20', 33' e 37' Messi, 23' Nico Gonzalez, 35' Enzo Fernandez, 78' rig. Di Maria, 87' Montiel.