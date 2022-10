, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain al termine dell'attuale stagione e mentalmente sempre più proiettato sul Mondiale in Qatar, verosimilmente l'ultimo della sua carriera e l'ultima opportunità di coronare un inseguimento che lo metterebbe sullo stesso piano dell'idolo Maradona. Secondo quanto riferisce The Athletic,, formazione di MLS di cui l'ex campione inglese David Beckham è compropietario.- Un'ipotesi quella di un approdo negli Usa al termine della sua esperienza francese di cui si vocifera ormai da diverso tempo, ma la verà novità risiederebbe nel fatto che questa opzione stia assumendo sempre più concretezza col passare delle settimane.dopo aver finalmente assistito ad un inizio di stagione all'altezza della fama dell'argentino (e ben lontana dal rendimento dello scorso anno)., per sanare il vulnus creato dal tormentato e doloroso addio nell'estate 2021.- Messi ha vissuto malissimo la separazione da quella che è diventata la sua casa dopo aver lasciato da giovanissimo Rosario e l'Argentina, maaccelerato dal roboante mercato dell'ultima estate e al quale l'eliminazione dalla Champions League ha già assestato un colpo durissimo. Senza dimenticare che. A Mondiale concluso molte situazioni saranno più chiare, ma da Miami filtra una fiducia crescente di regalarsi e di regalare ad uno dei paesi che ospiterà la Coppa del Mondo del 2026 il giocatore più forte del pianeta.