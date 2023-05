Lionel Messi e il Paris Saint-Germain sono sempre più lontani e altri indizi certificano l'annunciato addio al termine della stagione. La Pulce è l stato premiato durante i Laureus World Sport Awards a Parigi come miglior sportivo dell'anno, (seconda volta dopo l'ex aequo con Lewis Hamilton del 2020) e durante il discorso di ringraziamento si è emozionato ricordando il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar e i bei tempi di Barcellona, senza mai menzionare il PSG: "Grazie mille per avermi assegnato il premio. È un piacere essere a questo galà. È un privilegio condividere l'onore con altri vincitori. Fa sempre piacere ricevere riconoscimenti di questo tipo, ma lo sport è uno sport di squadra e quest'anno ho realizzato il sogno più grande che avevo: vincere il Mondiale con la mia nazionale. Mi è costato molto, già a fine carriera. Ho avuto molta felicità con il Barcellona e molta tristezza con la nazionale, ma ho avuto molti ostacoli lungo la strada e questo mi ha fatto migliorare. Grazie alla mia famiglia e ai miei cari, che mi stimano, sono grato. Sono riuscito a realizzare il mio sogno. Anche se ci è voluto del tempo per arrivare, è stata la cosa migliore che mi sia capitata e ci sia capitata come Paese dopo tanto tempo. Tutto questo è per l'Argentina e ripeto: grazie mille".