Giornata 34 in Ligue 1. Il campionato francese imbocca il rettilineo finale e, a sorpresa, il Psg deve ancora sprintare per farlo suo. Il Lens bussa e Mbappé e compagni, senza Messi, devono passare a Troyes per riallungare in vetta. Il loro match è quello che chiuderà il programma giornaliero alle 20:45. Si parte con Angers-Monaco alle 13. Ben 4 partite nello slot delle 15, mentre alle 17:05 tocca al Lione che ospita il Montpellier.