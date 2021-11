Dalla Serie D alla Champions League, in tutte le competizioni giocate, Junior Messias ha trovato il gol. E’ partito dal Chieri, con cui segnò intro il Casale, è arrivato al Wanda Metropoliano contro l’Atletico Madrid. Di Testa, in D, ha segnato una doppietta alla Caratese, per poi segnare sempre con questa specialità alla Bustese la settimana dopo. Era il marzo del 2017: due doppiette consecutive, il 5 e il 19, con 3 reti di testa.