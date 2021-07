, sfida valida per la prima giornata di Gold Cup. All'11° del primo tempo, infatti,, l'attaccante del Napoli è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Tramite un tweet, la Federcalcio messicana ha rassicurato: "Hirving Lozano è stabile, cosciente e verrà sottoposto a tutti gli esami del caso".Jorge Theiler, vice-allenatore della nazionale messicana, ha dichiarato: "Sono stati momenti di disperazione. Ora siamo più tranquilli perché sappiamo che sta bene, pensiamo solo alla sua salute. A noi interessa l’uomo più del calciatore in un momento delicato come questo. Siamo fiduciosi sul fatto che possa rientrare quanto prima". ​Il compagno Efrain Alvarez, subentrato proprio al posto del Chucky, ha fatto sapere cheTramite un comunicato ufficiale il Napoli ha spiegato: "Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l'attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l'occhio sinistro.Lozano è stato immediatamente trasportato all'Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante azzurro".