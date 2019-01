Sabato prenderà il via il campionato di Clausura della Serie B messicana, in cui giocano anche i Dorados di Sinaloa, allenati da Diego Armando Maradona. C'è però una domanda a cui nessuno, in Messico, sa rispondere: dov'è finito il Pibe de Oro?



NON SI TROVA - I dirigenti del club, infatti, non riescono a mettersi in contatto con Maradona da diversi giorni. Secondo i giornali messicani il problema è legato al suo rinnovo di contratto, mentre per i media argentini Maradona sarebbe furioso per i problemi tra la società e un suo collaboratore, Luis Islas.