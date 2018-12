Nuovi guai per Diego Armando Maradona. Non dal punto di vista professionale, dopo la promozione sfiorata e la rissa coi tifosi avversari dei giorni scorsi, ma da quello personale. Come riportano i media argentini, infatti, il Pibe de Oro è stato lasciato da Rocio Oliva. L'ormai ex fidanzata (nella nostra FOTOGALLERY alcuni suoi scatti), che non lo ha seguito la nuova avventura da allenatore in Messico, avrebbe addirittura cacciato Maradona dalla villa di Buenos Aires che le aveva regalato lui stesso.