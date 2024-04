'Messinho' Estevao Willian in gol al debutto: il Palmeiras pregusta un'altra cessione multimilionaria dopo Endrick

Cristian Giudici

un' ora fa

1

Uno tira l'altro. Il Palmeiras ha già ceduto Endrick al Real Madrid. L'attaccante brasiliano classe 2006 si trasferirà in Spagna il prossimo mese di luglio, quando compirà 18 anni, per 45 milioni di euro più bonus. Si tratta di una cifra da record per il club brasiliano, che nel mercato estivo del 2016 aveva ceduto Gabriel Jesus al Manchester City per 32 milioni di euro. In passato lo stesso Palmeiras negli Anni Novanta aveva sfornato altri talenti d'oro come i terzini Cafu (ex Roma e Milan) e Roberto Carlos (ex Inter e Real Madrid) oltre al trequartista Rivaldo (ex Milan, Barcellona e Deportivo La Coruna).



'MESSINHO' - Ora in casa è già pronto un altro giovane molto interessante: Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, soprannominato "Messinho" fin da bambino. Classe 2007, compirà 17 anni il prossimo 24 aprile ed è sotto contratto fino a giugno 2026. L'attaccante esterno brasiliano ha appena debuttato in Copa Libertadores, segnando con un colpo di testa il gol del 3-1 con cui il Palmeiras ha battuto in rimonta gli uruguaiani del Liverpool di Montevideo. Nell'esultanza si è messo in ginocchio, alzando i due indici verso il cielo per pregare. Sulle sue tracce ci sono già diversi club europei, guidati da Chelsea e Paris Saint-Germain.



LIBERTADORES - Per la cronaca, dopo essere passati in svantaggio con la rete di Jean Rosso, i brasiliani hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Anibal Moreno, Flaco Lopez e appunto Estevao Willian (che prima aveva anche colpito un palo di sinistro e poco dopo è stato sostituito da Mayke) su tre assist di Raphael Veiga. Endrick è entrato dalla panchina a tre minuti dal novantesimo. Dopo il pareggio per 1-1 nella prima giornata sul campo degli argentini del San Lorenzo, il Palmeiras guida il gruppo F con 4 punti insieme all'Independiente del Valle, che sfiderà il prossimo 25 aprile in Ecuador. Dove i tifosi sperano di vedere in attacco la doppia E: Endrick ed Estevao.