Faccio parte della categoria anziani. Soggetti a rischio. Ogni mattina, al risveglio, ringrazio il Signore per averla scampata. E, da buon italiano, tocco ferro. Un colpo di tosse per le sigarette o uno sternuto provocato dal polline mi mettono ansia. Misuro la febbre. Per fortuna non c’è. Paranoia, penso.In compenso, da qualche giorno, tutti i cani che sono molti abbaiano insieme quasi ininterrottamente. Più che altro ululano. Non è un buon segno.