Il Metz, attualmente ultimo in classifica in Ligue 1, ha reso noto a quattro giornate dalla fine del campionato di aver risolto il contratto del difensore brasiliano Jemerson, 29 anni, che saluta la Lorena per motivi personali. Arrivato da svincolato a ottobre, Jemerson aveva raccolto 16 presenze.