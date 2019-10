Thomas Meunier è una vera occasione. Perché il terzino classe '91 del Paris Saint-Germain si libera a costo zero nel prossimo giugno, non c'è ancora accordo per il suo rinnovo e rimane una distanza tra le parti: i francesi premono, dalla Premier League si è mosso più di un club ma la Juventus è molto interessata al belga. Da anni a Parigi con buon rendimento, Meunier è osservato speciale di Fabio Paratici da tempo e l'investimento ammortizzato di un parametro zero agevolerebbe ad allontanare i dubbi.





RINNOVO E PREMIER - I due ostacoli rimangono legati alla concorrenza: due club inglesi stanno iniziando a premere con il suo procuratore, Thomas vuole pensarci, in più c'è da ricordare che Nasser Al Khelaifi - presidente del PSG - odia perdere i giocatori a costo zero, ha rimproverato anche questo fattore alla gestione di Antero Henrique (ds precedente rispetto a Leonardo) e insisterà per rinnovare e trovare una soluzione che non danneggi il Paris. La Juve è all'orizzonte per giugno, ma c'è ancora tanta strada da fare...